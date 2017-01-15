اعلان نتائج قبول طلاب ثانوى الحاصلين على شهادات المعادلة العربية

بدأ مكتب التنسيق صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019 وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، وأستمر العمل في قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.



وبلغ عدد الطلاب المتقدمين (11127) طالب وطالبة من جميع الشهادات العربية .

واستنفد (539) طالبا نظرا لتدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن وسيتم فتح الموقع أمامهم لإبداء رغبات جديدة تتناسب مع الحد الأدني المعلن .

والتزم المكتب عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها(الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التي يحسب علي اساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتباري لكل طالب) .



وتيسيرا علي أبنائنا الطلاب سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) وفى حدود النسبة المقررة وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من يوم الاثنين الموافق 9/9/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق10/9/2019 .



