سفيرنا بالرياض يؤكد محورية العلاقات المصرية السعودية









أكد أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية في الرياض على محورية العلاقات المصرية السعودية، وما تمثله من ركيزة للاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدى عقده السفير اليوم الاثنين مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان.

وأعرب السفير المصرى عن التطلع لدفع مختلف أوجه التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تقدم بالتهنئة للوزير السعودي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أهم ملفات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية الراهنة في إطار التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين الدولتين.



