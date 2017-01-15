رئيس "السكة الحديد" يتفقد مواقع العمل وورش الصيانة بمنطقة غرب الدلتا

قام اليوم المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بجولة تفقد فيها مواقع العمل بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية تضمنت ورش الحضرة وورش جبل الزيتون ومحطة قطارات الاسكندرية وسيدى جابر رافقة فيها نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة ومدير منطقة غرب الدلتا .







واكد رئيس الهيئة خلال تفقده لمحطة سيدى جابر على زيادة منافذ بيع التذاكر وفتح منافذ جديدة للتيسير على الركاب لمنع الزحام على شبابيك التذاكر وتفقد عدد من المنافذ الجديدة التى تم فتحها لخدمة ركاب القطارات المكيفة بالدور الارضى .





كما تفقد رئيس الهيئة مواقع العمل بورش الصيانة والتجهيز اليومى بالحضرة والتى تقوم بعمل الصيانة الدورية واليومية لقطارات خط ابو قير تفقد فيها ورش صيانة وتجهيز العربات والجرارات واقسام الورش المختلفة والتقى بالعاملين بالورشة كما وجه بمراجعة تخطيط مدخل الورشة لرفع كفاءة التشغيل.





وخلال تفقده ورش جبل الزيتون المتخصصة فى عمرة وصيانة عربات البضاعة أكد على أهمية مراجعة اعمال العمرات الجسيمة والمتوسطة التى تتم بالورشة مع الالتزام باجراءات الجودة وعدم خروج أى عربة قبل التأكد من سلامتها وذلك ضمن خطة الهيئة لزيادة حجم الطن المنقول من البضائع إلى ٢٥ مليون طن عام ٢٠٢٥ لتنمية موارد الهيئة .



