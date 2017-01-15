"مصر للطيران" تتسلم أولى طائرات (إيرباص 220 - 300) الأحد المقبل

تحتفل شركة (مصر للطيران) يوم الأحد المقبل باستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز (إيرباص 220- 300)، ويقام الاحتفال في صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، بحضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وقيادات الطيران المدني ومسؤولي شركة إيرباص وعدد من السفراء .



وكانت شركة (مصر للطيران) قد تعاقدت مع شركة (إيرباص) لشراء 12 طائرة من هذا الطراز في صفقة تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، ويتم تسليم الطائرات في الفترة من سبتمبر الجاري إلى مايو من العام المقبل، وهذه الطائرة كانت تنتجها شركة بومبارديه الكندية تحت اسم "بومباردييه أس300" واستحوذت عليها شركة إيرباص.

وبحسب القطاع التجاري والتعاقدات في (مصر للطيران)، فإن التعاقد على شراء هذا النوع من الطائرات تم بناء على دراسة مكثفة لأسطول الشركة من الطائرات واحتياجاتها; بما يتماشى مع معدلات التشغيل وشبكة الخطوط الجوية، ومقارنة ذلك بالعروض التي قدمها بعض من الشركات الكبرى المصنعة للطائرات حول العالم.

وستعمل الطائرات الجديدة على الخطوط الداخلية والإقليمية; لتساهم كفاءتها ووسائل الرفاهية بها في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، ويوفر الطراز الجديد للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة من خلال تصميمها المبتكر فى المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود حيث توفر نسبة 20% منه، بجانب راحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض.

ويأتي التعاقد على هذه الطائرات في إطار خطة تحديث أسطول "مصر للطيران"، وتسلم الشركة 6 طائرات من طراز البوينج آ787-9 ؤمفىم .



