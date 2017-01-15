اعتماد نتيجة عينة امتحاني  الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019 (الدور الأول).





وقالت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، البالغ عددها 13 ألفًا و638 ورقة، أسفرت عن نجاح 11 ألفًا و646 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 85.4%.





وأضافت أن 626 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفيزياء، كما حصل 4 آلاف و62 طالبًا وطالبة بنسبة 34.88% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل ألفان و608 طلاب وطالبات (22.39% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل ألف و802 طالب وطالبة (15.47% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





وأوضحت أن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، البالغ عددها 10 آلاف و376 ورقة، أسفرت عن نجاح 8 آلاف و116 طالبًا وطالبة، بنسبة 78.2%.





وأشارت إلى أن 59 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة التاريخ، كما حصل ألف و99 طالبًا وطالبة (13.54% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل ألف و635 طالبًا وطالبة (20.15% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل ألف و758 طالبًا وطالبة (21.66% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.



