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اعتماد نتيجة عينة امتحاني  الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

اعتماد نتيجة عينة امتحاني  الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

اعتماد نتيجة عينة امتحاني  الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019 (الدور الأول).

وقالت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، البالغ عددها 13 ألفًا و638 ورقة، أسفرت عن نجاح 11 ألفًا و646 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 85.4%.

وأضافت أن 626 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفيزياء، كما حصل 4 آلاف و62 طالبًا وطالبة بنسبة 34.88% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل ألفان و608 طلاب وطالبات (22.39% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل ألف و802 طالب وطالبة (15.47% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وأوضحت أن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، البالغ عددها 10 آلاف و376 ورقة، أسفرت عن نجاح 8 آلاف و116 طالبًا وطالبة، بنسبة 78.2%.

وأشارت إلى أن 59 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة التاريخ، كما حصل ألف و99 طالبًا وطالبة (13.54% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل ألف و635 طالبًا وطالبة (20.15% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل ألف و758 طالبًا وطالبة (21.66% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.


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