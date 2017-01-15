"الهجرة" تشارك فى تكريم هاني عازر لمنحه وسام الاستحقاق من ألمانيا

أقامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل تكريم الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، حيث قررت الدولة الألمانية منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.







وأكدت الوزارة أن مصر فخورة بحصول الدكتور المهندس هاني عازر على هذا الوسام، فهو مصري استطاع تحقيق الكثير لصالح الدولة المضيفة، ولكن قلبه مازال مصريًا يحمل لوطنه الأم الكثير من الولاء والانتماء بل ويقوم برد الجميل للدولة الذي تعلم بها ليكون من أكبر المهندسين في العالم.





وأشادت بتلبيته نداء الوطن، وتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له بمتابعة ما يجري على أرض مصر من مشروعات، وعلى رأسها المشروع القومي لأنفاق قناة السويس والتي وصفها عازر بأنها الأضخم على مستوى العالم وإعجاز مصري يُدرس في المحافل الدولية.





وقد تقلد الدكتور المهندس المصري العالمي هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الدولة الألمانية، وقد قام عمدة مدينة دورتموند بتسليمه الوسام.





جاء التكريم بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية "د. فالتر شتاين ماير"، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم الدكتور هاني عازر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد ان استعرض في كلمته مسيرة عازر منذ تخرجه في كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكذلك مسيرته المهنية الناجحة في ألمانيا وبخاصة إسهاماته في العديد من المشروعات الهندسية الكبرى بألمانيا، كما ضم الحضور أيضًا الأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.