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القائم بالأعمال الأمريكي عن "هجوم العريش": نقف مع مصر ضد هذا الشر

القائم بالأعمال الأمريكي عن "هجوم العريش": نقف مع مصر ضد هذا الشر

القائم بالأعمال الأمريكي عن "هجوم العريش": نقف مع مصر ضد هذا الشر

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استنكر القائم بالأعمال الأمريكي في مصر توم جولدبرجر، الهجوم الإرهابي الذى استهدف نقطة أمنية صباح الأربعاء الماضى بالعريش وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن. 

وكتب جولدبرجر - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) صباح اليوم الأحد - " الهجوم المميت الذي أودى بحياة عدد من مجندي الشرطة الشباب وضباطهم في شمال سيناء في أول أيام العيد هو مثال آخر على الإرهاب الوحشي الذي تعرضت له مصر".

وأكد القائم بالأعمال الأمريكى على مساندة بلاده لمصر ضد الإرهاب بقوله " الولايات المتحدة تقف مع مصر في قتالها ضد هذا الشر".



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