أهم أحداث اليوم الخميس 14 نوفمبر

إعداد وتحرير/ امانى عبد المنعم

فى تاكيد للروابط الوثيقة انهي الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتى استغرقت يومين





الرئيس السيسي يواصل زيارته لدولة الإمارات الشقيقة

صحف الإمارات تشيد بدور السيسي الفعال فى القضايا الإقليمية والدولية

بالفيديو ..مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بقصر الوطن في أبو ظبي

الطائرات ترسم علم مصر في سماء الإمارات

مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار

الامارات تمنح الرئيس السيسي"وسام زايد"

السيسي وبن زايد يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات

الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لقيادة الامارات لمنحه "وسام زايد"

السيسي يؤكد عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج

بن زايد يشيد بدور مصر المحوري في المنطقة العربية وبدعمها دول الخليج

سفير مصر بالامارات : زيارة السيسي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات

السيسي يختتم زيارته للإمارات بجولة في معرض أبوظبي الدولي للبترول

الرئيس: سعدت بلقاء الشيخ محمد بن زايد والأخوة بالإمارات استمرارا للجهود المصرية بشان سد النهضة ، يعقد على مدار يومين بالعاصمة الاثيوبية الاجتماع الاول على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان واثيوبيا وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى









اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بمشاركة أمريكية

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون وفقاً لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وحرصاً من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كافة مؤسسات الدولة.. فقد إضطلع وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، بزيارة نزلاء سجن شديد الحراسة بجمصة













وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة لسجن شديد الحراسة بجمصة

عابد: الإشادة الدولية بملف حقوق الإنسان تؤكد سير مصر في الطريق الصحيح

خبراء: الدولة المصرية لديها إرادة سياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان

اهم ما ورد بموقع الاخبار اليوم:

التضامن تتابع تداعيات موجة الطقس السيء بمدينة حلايب

الرئيس: سعدت بلقاء الشيخ محمد بن زايد والأخوة بالإمارات

نرمين وائل رئيسا لاتحاد طلاب جامعة حلوان وعلى السيد نائبا

الأحد .. بدء تفعيل "هيئة سلامة الغذاء" بالموانيء والمنافذ الجمركية

تأجيل إعادة محاكمة 47 متهما في "اقتحام قسم التبين" إلى 23 نوفمبر

30 يناير 2020 آخر موعد للتقديم بمنح المبادرة المصرية اليابانية

الصحة: خروج عدد من"تلاميذ الفشن" من المستشفيات وسحب عينات للتحليل

خبراء: الدولة المصرية لديها إرادة سياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان

عابد: الإشادة الدولية بملف حقوق الإنسان تؤكد سير مصر في الطريق الصحيح

وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة لسجن شديد الحراسة بجمصة

سفير فلسطين بالقاهرة يشيد بجهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

منتدى"التعليم بوابة أفريقيا" يشيد بدور الأزهر في نشر المنهج الوسطي

منتدى شباب العالم يشارك غدا في فعاليات المائدة المستديرة بصربيا

السيسي يختتم زيارته للإمارات بجولة في معرض أبوظبي الدولي للبترول

اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بمشاركة أمريكية

الداخلية تفرج عن444 نزيلا بمناسبة انتصار السادس من أكتوبر

فوز الطالبة دارين خليل برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة

النائب العام يزور نيابة استئناف قنا في إطار جولة تفقدية بالصعيد

إصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار على مدرسة بلوس أنجلوس

بريطانيا تعتقل مشتبها به في قضايا الإرهاب فور وصوله من تركيا

بومبيو يدعو "التحالف ضد داعش" لإعادة مقاتلي التنظيم لدولهم

مقتل 5 إرهابيين وتدمير 6 مضافات لداعش شمال شرق بعقوبة

الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تواصل نهب سوريا بحجة حماية النفط

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

6.793 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 9 أشهر

منتخب مصر الأول لكرة القدم يتعادل مع كينيا 1-1 في تصفيات كأس الأمم

اليمن تفوز على فلسطين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 السعودية تفوز على أوزباكستان 3-2 بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 202

