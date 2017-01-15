عودة الحركة المرورية بدائرى المريوطية بعد ازاله اثار حادث تصادم

عادت الحركة المرورية لطبيعتها بدائرى المريوطية بعد ان رفعت اوناش المرور حطام حادث انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المريوطية.







وتم تسيير حركة المرور التى توقفت فى الاتجاه القادم من المريوطية حتى محور صفط اللبن، وسط انتشار الخدمات لمتابعة الحالة المرورية.





كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى دائرى المريوطية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



