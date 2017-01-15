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الطيب يرأس اجتماعا لكبار العلماء لتأكيد عروبة القدس 

الطيب يرأس اجتماعا لكبار العلماء لتأكيد عروبة القدس 

الطيب يرأس اجتماعا لكبار العلماء لتأكيد عروبة القدس 

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ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم الثلاثاء الجلسة الطارئة لهيئة كبار العلماء التى سبق ودعا إليها الإمام الأكبر .

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة الطارئة استعراض تداعيات القرار الأمريكى بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ، ونقل السفارة الأمريكية إليها على مختلف الأصعدة وإعلان رؤى كبار علماء الأزهر لدعم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية والحفاظ على عروبة القدس ، إضافة لبحث الاستعدادات لمؤتمر القدس العالمى الذى قرر الإمام الأكبر عقده شهر يناير المقبل .

كما تصدر هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا إلى الأمة الإسلامية عقب انتهاء اجتماعها الطارئ بما رأته للتأكيد على عروبة القدس الشريف وحماية المسجد الأقصى .
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