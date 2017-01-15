اهم احداث اليوم الجمعة 14 يونيو









امتدادا لأعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد — الذي اختتم فعالياته أمس وشرفه بالحضور في جلسته الافتتاحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية — انعقد الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية اليوم /الجمعة/ بمدينة شرم الشيخ الذى تستضيفه مصر أيضاً على مدار يومين

انطلاق الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية بشرم الشيخ





وعلى صعيد مكافحة الشائعات ... نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بداية من العام القادم اضافة الى مجموعة اخرى من الشائعات

الحكومة:لا صحة لمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعات

الحكومة تنفى عدم تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات

الحكومة تنفي ترميم الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود

دوليا ... قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم /الجمعة،إن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان تهدد أمن الطاقة العالمية .





وكالة الطاقة الدولية: هجمات خليج عمان تهدد أمن الطاقة العالمي





والى المانيا ... حيث أقامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل تكريم الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، حيث قررت الدولة الألمانية منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.







"الهجرة" تشارك فى تكريم هاني عازر لمنحه وسام الاستحقاق من ألمانيا









وقد أعرب الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.





علميا ... أكد الدكتور محمد أحبابي رئيس وكالة الفضاء فى الامارات أن بلاده ستطلق أول رائد فضاء الى محطة الفضاء الدولية خلال شهرين فى مهمة علمية وبحثية مهمة ولإجراء تجارب هناك، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون فضائي بشكل عام مع الدول العربية.





الإمارات تطلق أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية

وعلى صعيد مكافحة المخدرات ... نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى توجيه ضربة أمنية جديدة ضد مهربى المواد المخدرة وإحباط شحنة مخدرات وزنت قُرابة "2" طن من مخدر الحشيش، وأكثر من 8 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد ).

ضبط 2 طن من "الحشيش" و8 مليون قرص مخدر بميناء بورسعيد





رياضيا ... أعرب المدرب العام لمنتخب نيجيريا " جيروت روهر" عن سعادته واللاعبين بزيارة قناة السويس ومشاهدة حركة التجارة العالمية المارة في القناة وهي تعد معجزة هندسية أنجزت في وقت قياسي مبهر، وأثنى على حفاوة الاستقبال موجها الشكر للفريق مهاب مميش لاهتمامة باستقبال الفريق والترحيب بهم وتوفير جولة بحرية في القناة للفريق.





مدرب المنتخب النيجيري واللاعبون فخورون بزيارة قناة السويس





رياضيا ايضا ... حافظ المنتخب البلجيكي على صدارته لتصنيف منتخبات كرة القدم في الإصدار الجديد الصادر اليوم /الجمعة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما ظل ترتيب الفرق الأربعة الأولى دون تغيير وكشف الموقع الرسمي للفيفا، أن المنتخب المصري احتل المركز الثامن إفريقيا وال`58 عالميا.





منتخب مصر الثامن افريقيا في تصنيف الفيفا





وقد خاض المنتخب الوطنى لكرة القدم تدريبه اليوم بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الإعداد لودية غينيا المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية استعداداً لأمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل وتستضيفها مصر.





المنتخب الوطنى يخوض تدريبه أستعدادا لمباراة غينيا الودية

وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدا على العظمى القاهرة 24 35، شبين الكوم 23 34 ، طنطا 22 33 ، دمنهور 22 31 الإسكندرية 23 29 ، بلطيم 23 29 ، مطروح21 29 ، السلوم 20 30 ، سيوة 26 37 ، بورسعيد22 29 ، دمياط 23 28 الزقازيق21 34 الإسماعيلية 20 35 السويس 22 34 العريش 20 30 رفح 20 30 .





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