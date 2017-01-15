انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بعنوان (موائمة القوانين والسياسيات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة)، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.

يشارك في المؤتمر محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورويدا الحاج ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنير الفاسي ممثل جامعة الدول العربية، والدكتور محمد عز الدين عبد المنعم عضو لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية.



