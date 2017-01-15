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نشرة الظهيرة من أخبار مصر

نشرة الظهيرة من أخبار مصر

نشرة الظهيرة من أخبار مصر

تاريخ النشر

مصر والكويت تتفقان على تكثيف التعاون لمواجهة الارهاب

الرئيس السيسي للشيخ الصباح: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

بالفيديو..انطلاق القمة المصرية الكويتية بين السيسي والشيخ صباح الأحمد

الرئيس السيسي يستقبل بمقر إقامته رئيس الوزراء الكويتي

السيسي يؤكد أهمية تفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الكويتية

الرئيس السيسي يبحث مع وزير الداخلية الكويتي التعاون الامنى بين البلدين

السيسي يستقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمقر اقامته بالكويت

بالصور..مدبولى يتفقد مشروع "وصلة" لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي

مدبولي يتفقد تطوير طريقي "الكافوري - برج العرب" و"سيدي كرير - المطار"

127 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

التعليم العالي: 170 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإسلامية

البورصة تصعد بانتصاف التعاملات

10 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب

"التموين": تخفيض مدة التعامل بالسجل التجاري برمسيس

مدّ مهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى والتخصيم لثلاثة أشهر

"الضرائب" تؤكد على جميع الممولين ضرورة تحديث بياناتهم

خمسة قتلى على الأقل بإطلاق نار "عشوائي" في تكساس

الشرطة الأمريكية: منفذ حادث "تكساس" رجل "أبيض" في منتصف الثلاثينيات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

الزمالك يسعى للتأهل لنهائي الكأس بمواجهة السكندري..الليلة


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