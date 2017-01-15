مصر تُدين التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة التونسية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس ،عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عدداً من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية اليوم، مما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين كل من قوات الأمن التونسية والمواطنين.



وأعربت مصر فى البيان عن خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّرت عن تمنياتها بسرعة الشفاء لمُصابي الحادثين الغاشمين.

وأكدت مصرعلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.



