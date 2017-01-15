فيديو..سيف الدين: منتدى مكافحة الفساد امتداد لدور مصر في دعم إفريقيا

قال الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الادارية، ان المنتدى الافريقي الاول لمكافحة الفساد امتداد لدور مصر في دعم كفاح دول افريقيا، مؤكدا ان الفساد هو العدو الاكبر الذي تقدر خسائره بمليارات الدولارات سنويا.





وأوضح سيف الدين في كلمته، خلال افتتاح المنتدى الافريقي الاول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ اليوم الاربعاء بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان محاربة الفساد أهم اولولويات أجندة الاتحاد الافريقي في عام 2063، معتبرا ان المنتدى فرصة لاستنهاض الهمم لمكافحة الفساد وتحقيق امال القارة.





وأشار رئيس هيئة الرقابة الادارية، إلى توقيع العديد من الاتفاقات بين الهيئة ونظرائها من الدول الافريقية، وان الهدف من هذا المنتدى تبادل الخبرات والخروج بتوصيات فعالة وواضحة لمكافحة الفساد.





وتستضيف مصر فعاليات المنتدى، بمشاركة 51 دولة إفريقية و4 دول عربية، ضيوف شرف هي: السعودية والإمارات والكويت والأردن، بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى





ويشارك فى المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع فى الدول الإفريقية، بحضور أكثر من 200 مسئول إفريقى رفيع المستوى.







