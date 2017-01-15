التعليم: 91.4 % نسبة النجاح بالصف الأول الثانوي

اعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة نهاية العام للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018- 2019.

واعلنت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي ان نسبة النجاح بلغت 91.4 % رغم حداثة التجربة .

واكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انها ليست "ثانوية التابلت" كما اطلق عليها البعض ولكنها ثانوية الفهم والمهارات .

ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة اليوم بعد إعلانها بشكل رسمي، من خلال التابلت للطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا، بواسطة إدخال الطالب الكود الخاص به على منصة الامتحانات lms، وتظهر له نتيجة امتحاناته في الرسائل الخاصة، .

وقد توافد جميع قيادات وزارة التربية والتعليم وكذلك جميع مديري المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك لحضور مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن تفاصيل النتيجة.

واكدت وزارة التربية والتعليم إن تجربة الامتحان على التابلت في مايو اختلفت تماماً عن امتحان مارس وأبريل، حيث أنه كان يعتمد على ما يشبه السحابة في كلا النظامين إلا أن الفارق الوحيد أن في مارس وأبريل كان يتم إرسال الأسئلة من الخارج بينما في مايو اعتمدت الاسئلة من الداخل، وهو ما جنب الوزارة دخول نحو 600 ألف طالب في توقيت واحد وتفادي مشكلة سقوط السيستم خلال امتحانات مارس.

واوضح الوزير ، أن السيستم المستخدم في مارس وأبريل مهم جداً وسيتم الاعتماد عليه في الفترات المقبلة.







