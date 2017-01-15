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الوطنية للصحافة تضع اللمسات الأخيرة لتحويل الصحافة القومية لرقمية

الوطنية للصحافة تضع اللمسات الأخيرة لتحويل الصحافة القومية لرقمية

الوطنية للصحافة تضع اللمسات الأخيرة لتحويل الصحافة القومية لرقمية

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أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تعكف على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات بما يسهم في إيجاد حلول جذرية لأزمات الصحافة الورقية وزيادة معدلات التوزيع والإعلانات.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت أن الاستراتيجية التي يجري الانتهاء منها اتبعتها كبريات الصحف في العالم التي كانت تعاني من أزمات في التمويل والتوزيع وتستهدف مسايرة الثورة التكنولوجية الرابعة, واللحاق بالتطورات السريعة في مجال الاتصالات ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه في الأسابيع القليلة القادمة.


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