اهم احداث اليوم الاربعاء 28 أغسطس

إعداد وتحرير/ أسامه فاروق

خلال كلمته في القمة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد7 " دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المؤسسات العالمية والشركات الدولية متعددة الجنسيات للاستثمار في افريقيا، مؤكدا ان اسواق القارة السمراء مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيئة "وأيادينا ممدودة للتعاون واراضينا غنية بالفرص والثروات".





السيسي يدعو المؤسسات العالمية والشركات الدولية للاستثمار في افريقيا

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لرئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد" الذي بدأت أعماله اليوم في يوكوهاما.





فيديو..السيسي: الشراكة في إطار الـ"تيكاد" حققت قدرا كبيرا من الانجازات

وأكد السيسي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية اليوم، ان الشراكة في إطار التيكاد حققت قدراً كبيراً من الإنجازات، داعيا إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي للاستفادة من قدرات القارة الافريقية.





بالفيديو..نص كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 7"

وقد التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بمدينة يوكوهاما اليابانية، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا).

الرئيس السيسى يلتقى رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في يوكوهاما بالسيد ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد.

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جامعة هيروشيما على هامش "تيكاد 7"

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، فى مراسم التقاط الصور الجماعية التذكارية مع الزعماء ورؤساء المنظمات الدولية المشاركين بـ "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا" (تيكاد 7) التى تعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية وتستمر حتى 30 أغسطس الجارى.

السيسى يشارك بمراسم التقاط الصور الجماعية التذكارية مع زعماء "تيكاد 7"

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل استقبال رسمى مساء اليوم اقامه رئيس وزراءاليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما للزعماء المشاركين بقمة التيكاد السابعة .

السيسى وزعماء التيكاد يشاركون فى حفل استقبال رسمى مساء اليوم بيوكوهاما

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم /الأربعاء مراسم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا), ذلك على هامش مشاركته في قمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية.

الرئيس يشهد توقيع مذكرة التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي برفقة رئيس وزراء اليابان شينزو آبى, الجناح المصري بمعرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية (جيترو), وذلك على هامش رئاستهما المشتركة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) الذي بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية ويستمر حتى الثلاثين من أغسطس الجاري.

السيسي وشينزو يتفقدان الجناح المصرى بمعرض "جيترو"

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبى صباح غد الخميس بتوقيت اليابان جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية /التيكاد /7 الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية ويستمر حتى الثلاثين من أغسطس الجاري.

السيسى و آبى يفتتحان غدا جلسة حوار الاعمال بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي اليوم الأربعاء، أن قمة (التيكاد) السابعة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين اليابان والمجتمع الدولي المانح والدول الأفريقية، تحت شعار جديد نحو الابتكار والتكنولوجيا والتنمية.

متحدث الرئاسة: قمة "تيكاد" ستفتح آفاقا للتعاون بين افريقيا واليابان



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يجري غدا الخميس، محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) الذي بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم ويختتم بعد غد.

السفير بسام راضي: الرئيس يجرى محادثات غدا مع عدد من الزعماء الأفارقة



على المستوى الرئاسي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2019, بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية, على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه, وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

السيسي يصدق على إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2019, بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972, بعد أن أقره مجلس النواب.

السيسي يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2019، بمد خدمة ياسر رضا عبد الله سعيد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة عام اعتبارا من 17 أكتوبر 2019.

قرار جمهوري بمد خدمة ياسر رضا السفير فوق العادة المفوض لدى واشنطن



محليا، نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الإجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بإمتلاك أو إفتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية .

القوات المسلحة تنفى امتلاك سلسلة من الصيدليات

نظمت القوات المسلحة إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة .

القوات المسلحة تنظم إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد

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السيسي: الشراكة في إطار الـ "تيكاد" حققت قدرا كبيرا من الانجازات

السيسي يدعو المؤسسات العالمية والشركات الدولية للاستثمار في افريقيا

الرئيس السيسى يلتقى رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"

نص كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 7"

اليوم.. السيسي وآبي يفتتحان القمة السابعة لمؤتمر "تيكاد" في يوكوهاما

السفير بسام راضي: الرئيس يجرى محادثات غدا مع عدد من الزعماء الأفارقة

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جامعة هيروشيما على هامش "تيكاد 7"

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