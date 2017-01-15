المتحدث باسم مجلس النواب: تصريحات أردوغان تدخل مرفوض فى الشأن الداخلى

أعلن صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ، رفضه وبشكل قاطع لتصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن وفاة محمد مرسى معتبرا هذه التصريحات بانها تدخل سافر فى الشأن الداخلي المصرى







وقال حسب الله ، فى بيان له اليوم الثلاثاء، : ثورة الشعب المصرى العظيم فى 30 يونيو عام 2013 والتى قضت على أحلام اردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية جعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها.





ووصف حسب الله أردوغان بالطاغية والدكتاتور الذى ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته وحول سجون تركيا إلى سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه فى دولة الخلافة و تحالفه مع قوى الشر والظلام والارهاب ممثلة فى جماعة الاخوان الارهابية، وتابع " ولكن بعد سقوط هذه الجماعة المارقة اتجه أردوغان إلى الهجوم الحاد على مصر فى محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا ".





واستطرد " العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين ان مصر دولة كبيرة لها دورها الريادى والمحورى بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية ".



