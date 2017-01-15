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عودة 364 مصريا من ليبيا وعبور 240 شاحنة عبر منفذ السلوم

عودة 364 مصريا من ليبيا وعبور 240 شاحنة عبر منفذ السلوم

عودة 364 مصريا من ليبيا وعبور 240 شاحنة عبر منفذ السلوم

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عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 364 مصريا بينهم 316 سافروا بطريقة شرعية و48 بطرق غير شرعية، وعبرت 240 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح رضا العمدة -في بيان اليوم الجمعة- إنه أنهى إجراءات سفر 1413 عبر المنفذ منهم 370 مصريا وليبيا.

وأوضح، أنه أنهى أيضا إجراءات مغادرة 94 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، فضلا عن إنهاء إجراءات وصول 146 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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