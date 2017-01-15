بدء تنسيق تحويلات "تقليل الاغتراب" لطلاب الشهادات

بدأ الموقع الإلكتروني للتنسيق، في استقبال رغبات طلاب شهادات المعادلات العربية للتحويلات "تقليل الاغتراب"، للقبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020.

ويستمر الموقع الإلكتروني للتنسيق، في استقبال رغبات التحويلات للطلاب حتى غد الثلاثاء، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادات المعادلة العربية 11127 طالبا وطالبة من جميع الشهادات العربية.

واستنفد 539 طالبا نظرا لتدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن وسيتم فتح الموقع أمامهم لإبداء رغبات جديدة تتناسب مع الحد الأدنى المعلن.

وأعلن الموقع الإلكتروني للتنسيق، اليوم الإثنين، نتائج القبول بالكليات والمعاهد لطلاب تنسيق شهادات المعادلات العربية.

وينتهي عصر اليوم تسجيل رغبات القبول بالجامعات المصرية لطلاب الشهادات الأجنبية، على أن يتم فحص الأوراق الخاصة بالطلاب، استعدادا لإعلان النتائج.



