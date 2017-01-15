القوات المسلحة تنفى امتلاك سلسلة من الصيدليات

نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الإجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بإمتلاك أو إفتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية .

بحسب ماجاء خلال الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى العقيد تامر محمد محمود الرفاعي" للفيس بوك".

واهابت القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء تلك الإدعاءات المغرضة .





