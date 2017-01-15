اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية

يفتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به ويرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وبدأ ترميم المشروع في عام ٢٠٠٦ وتوقفت الأعمال عام ٢٠١١ واستؤنفت في نهاية عام ٢٠١٣، وشملت أعمال الترميم الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة.

كما تم ترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجار أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالإضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.











