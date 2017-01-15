اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية

تاريخ النشر

يفتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به ويرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وبدأ ترميم المشروع في عام ٢٠٠٦ وتوقفت الأعمال عام ٢٠١١ واستؤنفت في نهاية عام ٢٠١٣، وشملت أعمال الترميم الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة.

كما تم ترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجار أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالإضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.




  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content