رئيس الوزراء يلتقى الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إيدرا باور للكهرباء





التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، داتوك مارك لينج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إيدرا باور التى تعمل فى مجال الكهرباء. وحضر المقابلة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقةالمتجددة.







وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع شركة إيدرا باور، التى تعمل فى مصر منذ نحو ١٥ عاماً، مؤكداً أن ما تحقق فى مصر على مدار الأعوام الخمسة الماضية فى مجال الكهرباء يُعد قصة نجاح حقيقية، بعد أن تمكنت مصر من القضاء على مشكلة عجز التيار الكهربائى، وحققت فائضاً فى الطاقة الكهربية.





من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيدرا باور عن اهتمام الشركة بالسوق المصرى باعتباره أحد أهم أسواقها الاستثمارية فى الشرق الأوسط، مُشيراً إلى أن الغالبية العظمى من العاملين فى الشركة من المصريين، وأن علاقات الشراكة مع مصر تمثل نموذجاً للنجاح.





وأضاف أن شركة إيدرا باور تتطلع إلى زيادة استثماراتها فى السوق المصرى من خلال مقترح شراء وإدارة إحدى محطات الكهرباء التى أنشأتها شركة سيمنز، بما يسهم فى تقليل الأعباء والمستحقات عن كاهل الحكومة المصرية، ونقلها للشركة التى سوف تدير المحطة.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى رحب بدراسة العرض المقدم من شركة إيدرا باور، جنباً إلى جنب مع باقى العروض التى تلقتها وزارة الكهرباء من شركات أخرى، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق يخدم مصالح مصر، ويسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، ويقلل من الأعباء على الحكومة، ولا يؤثر فى الوقت ذاته على آليات تقديم الخدمة للمواطنين.



