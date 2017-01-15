التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتوافر متطلبات الصرف الصحي لأي مشروع





قال وزير التنمية المحلية إن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بشمول أى مشروع يتم تدشينه أو طرق متطلبات الصرف الصحي، مضيفا أنه سيتم عرض دراسة تقوم بها لجان على مستوى وزاري بشأن مواجهة أزمة سقوط الأمطار والسيول وكيفية حلها مستقبلا سيتم عرضها قريبا على القيادة السياسية ثم البرلمان

بعد اعتمادها.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشتركة المشكلة برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب لبحث موضوع "غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار"، اليوم الاثنين، والمكلفة بإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين .





وشدد الوزير على أن الحكومة والمحافظات كانت مستعدة للسيول والأمطار التى سقطت بإجراءات وخطة، وعقد مجلسا محافظين لتوضح كل محافظة استعدادتها وما تواجه من عقبات تحول دون مواجهة السيول وتم امدادهم بالمعدات ، وتابع " نحن كمسئولين كنا مستعدين إلا أن كمية الأمطار التى سقطت فى محافظة القاهرة كانت لاول مرة بكمية كبيرة وغير مسبوقة.





وقال الوزير: " الحكومة تحتاج إلى 40 مليار جنيه سواء لإصلاح الطرق الداخلية والخارجية بالقري والمدن للانتهاء منها جميعا خلال 3 سنوات، مضيفا " من ذلك المبلغ 35 مليار جنيه مقسمة ل 17 ونص مليار تصرف حاليا لتطوير الطرق الخطرة و السريعة ..والتطوير يتم بشكل موازى، اى الطرق الداخلية والخارجية، وتم تكليفى من قبل رئيس الوزراء بتوجيه المحافظين أن تقوم بتخطيط الطرق وعرضها للانتهاء منها خلال 3 سنوات اىا ما كانت التكلفة".



