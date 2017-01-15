سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة



شهدت معظم محاورالقاهرة الجيزة صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية ، وشهد شارع النيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى انتظاما بحركة المرور، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لتيسير الحركة وسحب الكثافات.



وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.



وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.



كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وبكورنيش النيل من منطقة المظلات حتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.



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