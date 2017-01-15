استرداد 19 مليون متر مربع و90 ألف فدان في حملة إزالة التعديات

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.





وذكر بيان للجنة اليوم السبت أنه حتى أمس الجمعة تمكنت قوات إنفاذ القانون - بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات - من إزالة 2594 حالة تعد منها 892 حالة تعد على أراض زراعية بمساحات وصلت إلى 90 ألف فدان منها 81 ألف فدان بالمنيا، وكذلك في مجال التعديات على أراضي البناء تم إزالة 1702 حالة تعد بمساحات وصلت إلى 19 مليونا و360 ألف متر مربع منها نحو 18 مليونا و920 مترا مربعا بالقاهرة وحدها تم استرداد المساحة الأكبر منها في منطقة القطامية.





وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها في إطار الضوابط التي حددتها اللجنة العليا وفي مقدمتها الحالات الست التي تستهدفها موجة الإزالة والتي تخص من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو غير الجادين في التقنين أو من لم تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين.





وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني أن عمليات إزالة التعديات تشمل كافة المحافظات وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية للتأكد من الالتزام بضوابط الإزالة.





كما أكد التقرير التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ موجة الإزالة والتصدي بحسم لظاهرة التعدي على أملاك الدولة ولم يتم رصد أي حالات خروج عن القانون خلال تنفيذ أعمال الموجة.