"الأوقاف" تنهي استعداداتها لمؤتمرها الدولي حول فقه بناء الدولة

أنهت وزارة الأوقاف استعداداتها لعقد المؤتمر الـ 30 الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، والمقرر يومي 15 و16 من الشهر الحالي تحت عنوان (فقه بناء الدولة .. دراسة فقهية عصرية)، بمشاركة وزارء الأوقاف والشئون الإسلامية ورجال الإفتاء وممثلي الجاليات الإسلامية وأساتذة الجامعات والخبراء والمختصين في العديد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية والأوربية.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور أساسية من خلال أكثر من 40 بحثا، إضافة إلى عقد ورش عمل حول موضوعاته المختلفة، والتي تؤكد ضرورة إيجاد وطن آمن ومستقر من أجل إقامة الدين. ويتضمن المحور الأول الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول (رؤية عصرية) عناصر مفهوم الدولة وأركانها بين الماضي والحاضر، والتوازن الفقهي بين المسئوليات العامة والخاصة وأثره في بناء الدول، والأحكام الفقية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، وموقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة.

كما يتضمن المحور الثاني لمؤتمر الأوقاف فقه الدول وفقه الجماعات، ومحاور ركائز فقه الدول والجماعات، وخطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، والتشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة لدى الجماعات، ومسارات الدولة والأمة في التنظيم الدولي المعاصر وفق رؤية فقهية، فيما يناقش المحور الثالث عوامل بناء الدول، ومختلف العوامل السياسية والثقافية والاقتصادية والدستوية والقانونية لبناء ونهضة الأمم.



