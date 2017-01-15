التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية اليوم

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، ظهر اليوم الأحد.

كان مكتب التنسيق أتاح لـ 84872 طالبًا من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، إضافة إلى 113479 طالبا من الناجحين بالدور الثانى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى من التنسيق ضمن أعمال المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات 2019 بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.

وأغلقت وزارة التعليم العالى تنسيق المرحلة الثالثة ،مساء الأربعاء الماضى، بعد أن سجل قرابة 190 ألف طالبٍ وطالبة.