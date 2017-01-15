"الوزراء": مصر فى المرتبة الـ 8 عالميا في مؤشر الأمن والأمان

تقدمت مصر في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن مؤسسة جالوب، حيث حصلت على المركز الثامن عالميا والثاني عربيا، وذلك بحصولها على 92 نقطة مقارنة بالمركز ال`(16) عالميا في عام 2018.

جاء ذلك في تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار المؤشر، في التقرير، إلى أن سنغافورة من أكثر بلدان العالم أمانا بحصولها على معدل 97 نقطة، واحتلت الإمارات المركز الثالث عالميا والأول عربيا بحصولها على 93 نقطة.

ويعتمد المؤشر على ترتيب الدول بحصول كل دولة على درجة من 100، بحيث تلك الحاصلة على أعلى معدل تكون هي الأكثر أمانا.

واعتمدت مؤسسة جالوب، في تحليلها، على مقابلات مباشرة مع حوالي 152 ألف مواطن تفوق أعمارهم 15 سنة في 142 دولة عبر العالم.



