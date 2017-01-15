عبد العال: لن نتقدم إلا بالاهتمام بالصناعة.. وغدا التصويت على الموازنة

شدد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال على أن مصر لن تتقدم إلا بالاهتمام بالصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، الذى يستأنف مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى (2019 / 2020) . وذلك بالاستماع إلى ملاحظات النواب.

وقال عبد العال إن صادرات مصر محدودة، والاستثمارات فى مجال الزراعة ستظل محدودة، مطالبا وزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى بالرد على ملاحظات النواب قبل التصويت على مشروع الموازنة فى جلسة الغد.



