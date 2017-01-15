التعليم العالي: إجراءات لتيسير قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدماً من د.رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين حول مبادرة "ادرس في مصر" وإستراتيجية جذب الطلاب الوافدين التي تبنتها الوزارة هذا العام من خلال تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.







وأشار التقرير إلى أنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2019/2020 بدءا من شهر مايو الماضى، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوافدين www.wafeden.gov.eg





وفى إطار التيسير على الطلاب الوافدين أوضح التقرير قيام إدارة الطلاب الوافدين باتخاذ عدة إجراءات منها: توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني وتوفير فرع لبنك مصر داخل الإدارة، وخدمة الانتظار الرقمى بما يسهم فى تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة وانتظامهم فى العملية التعليمية من بداية العام الدراسي وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة.





ومن جانبها أشارت د. رشا كمال إلى أنه تقدم حتى الآن على الموقع الخاص بالطلاب الوافدين ٤٣٦٣ طالبا من مختلف الجنسيات، مع توقعات بزيادة العدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في الدول الأخرى، حيث حصل 2418 طالبا على مقاعد بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2019\2020، وجار فحص مستندات ١٢٥طالبا من المتقدمين، وإنتهاء 1301 طالبا من إدخال بياناتهم.





جدير بالذكر أن أعداد الطلاب الوافدين المتقدمين للدراسة في مصر العام الماضي خلال نفس الفترة بلغ 3553 طالبا فقط.





وهو ما يؤكد النتائج الإيجابية للإجراءات التى تم اتخاذها للتيسير على الطلاب الوافدين.



