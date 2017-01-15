علم الدين مشرفًا ومنصور هيبة مستشارًا إعلاميًا لجامعة القاهرة

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تكليف الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام، بالإشراف على المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة.

كما قرر الدكتور الخشت، تكليف الدكتور محمد منصور هيبة الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام، للعمل مستشارًا إعلاميًا للجامعة.

فيما وجه الدكتور الخشت الشكر للأستاذ فتحي عباس المستشار الإعلامي السابق، مع استمراره في العمل بالجامعة كمستشار خاص لرئيس الجامعة، نظرا لخبرته الطويلة في خدمة الجامعة.

ويأتى القرار بهدف تطوير منظومة التعامل مع الصحفيين والإعلاميين لجامعة القاهرة فى ضوء اتساع أنشطة الجامعة. وتعددها والحاجة الي مواكبة إعلامية تتابعها وتيسر وصول البيانات والمعلومات بسرعة ودقة إلى وسائل الإعلام فضلا عن متابعة ما ينشر عبر تلك الوسائل وتحقيق المزيد من لتفاعل مع الرأى العام.

يذكر أن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ لأجيال من الأكاديميين والاعلاميين وعمل كمستشار لعدد من وزراء التعليم العالي في وقت سابق، وهو حاليًا عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

كما يذكر أن الدكتور محمد منصور هيبة، بالإضافة إلى كونه عضو هيئة تدريس فقد عمل هيبة مديرًا لتحرير العديد من الصحف الاقليمية؛ ومستشارًا تحريريًا للعديد من الصحف التي تصدرها بعض الهيئات العلمية والمهنية فى مصر، كما شغل منصب مساعد رئيس التحرير بجريدة الأهرام المسائي ومسئولًا عن الديسك.



