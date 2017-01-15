طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى في القاهرة 35



يتوقع خبراء هيئة الارصاد ان يسود اليوم الاحد، طقس معتدل علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة علي الوجه البحري والقاهرة، حار علي شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلًا على مختلف الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية، تنشط علي جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر، مما تؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.

وأما عن حركة البحرين، فهى معتدلة على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 متر، بينما هناك اضطراب في حركة البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج إلى 3 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات، القاهرة العظمى 35 والصغرى 24، الاسكندرية 31 و24، شرم الشيخ 38 و28، اسوان 41 و29.



