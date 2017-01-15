نشرة الظهيرة من اخبار مصر

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"خدمات السكك الحديدية" بقنا تعيد حقيبة بداخلها مبلغ مالى لصاحبها
مدبولي يتفقد مشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجي ويوجه بسرعة التنفيذ
عودة 388 مصريا من ليبيا ووصول 136 شاحنة عبر منفذ السلوم
المؤبد لبديع و10آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية "اقتحام السجون"
مدبولى يتفقد محور كوبري سمالوط على النيل..ويؤكد: نستهدف تنمية الصعيد
غدا ..مصر للطيران تتسلم أول طائرة إيرباص طراز "300_220"
مدبولى يبدأ زيارة للمنيا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية
"التضامن" :" مودة " تنظم معسكرات لتوعية شباب الجامعات بمطروح وحلوان
تحويلات مرورية لاغلاق كوبرى السيدة عائشة جزئيا
اليوم..انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34
قصف إسرائيلي على غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع
زيمبابوي تنتظر جثمان موجابي غداة وفاته في سنغافورة
أفغانستان: القوات الأمنية تعيد منطقة سيطرت عليها "طالبان" منذ 5 سنوات
ماكرون يبحث مع ترامب أزمة الاتفاق النووي مع إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن المرشحين لمنصب المدير العامالأحد..طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه
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نادال يلحق بالروسي ميدفيديف في نهائي أمريكا المفتوحة للتنس
إنجلترا تستضيف بلغاريا يورو ضمن تصفيات يورو 2020
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