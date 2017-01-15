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نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

تاريخ النشر

أهم الأخبار:

- بالفيديو..السيسي للشباب بتنظيم"امم افريقيا":أدامكم الله نعمة هذا الوطن

- المجلس الأعلى للجامعات: بدء الدراسة 21 سبتمبر القادم

- رئيس دولة موزمبيق يزور منطقة الأهرامات

- البرلمان يوافق على اتفاق قرض لتعزيز الاصلاح الاقتصادي

- "تشريعية النواب" توافق على مشروع قانون لتعديل قانون المحاماه

- زعيم كوريا الشمالية يتلقى رسالة من ترامب ويصفها بـ"الممتازة"

- رئيسة جورجيا تتهم روسيا بالوقوف وراء الاضطرابات

- اليونيسف توقع اتفاقية لتقديم خدمات تعليمية لـ1800 طفل ليبى

- زورق إسرائيلى ينتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية

- تقدم مرشح الأغلبية الحاكمة في انتخابات الرئاسة الموريتانية

- القبض على إرهابيين خططوا للسطو على بنك بتونس

- سوريا: مسلحون يطلقون قذائف صاروخية على المنازل السكنية في ريف حماة

- المجموعة الثانية.. تعادل غينيا ومدغشقر "إيجابيا" بكأس أفريقيا

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