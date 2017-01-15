عبد العال: الدولة بدأت إصلاح الصحة والتعليم..فلا تتعجلوا اقتطاف الثمار

استهل مجلس النواب برئاسة على عبد العال جلسته العامة، اليوم الاثنين، بالاستماع إلى عدد من البيانات العاجلة.







وقال عبد العال إن البيانات العاجلة تركزت حول موضوعى الصحة والتعليم، مضيفا: " هناك خطة للدولة لإعادة بناء المؤسستين، والدولة بدأت فى الاصلاح من خلال إصدار قانون التأمين الصحى وخطة التعليم التى تستهدف النشء الجديد بمعايير جديدة لاصلاح المناهج وأحوال المعلمين".





وشدد عبد العال على أن نتائج إصلاح منظومتى التعليم والصحة لا يمكن أن تتوقع أن تحدث بين يوم وليلة ، مستطردا: " اصلاح منظومة الصحة إلى أموال كثيرة وكبرى الدول تعجز فى الكثير من الأحوال فى تمويل برامج الصحة..وهناك مجهود يبذل فى المجالين واقتطاف الثمار لا تتعجلوها".





وجاءت أبرز البيانات العاجلة فى إشارة النائب نور سلامة إلى أن المنطقة الصناعية فى مدينة ابو زنيمة لم يتخذ أى قرار بشأنها حتى الأن أو عمل اى مصنع بها بالرغم من أنها ستوفر فرص عمل وتحل مشكلة البطالة فى محافظة جنوب سيناء.





ولفت النائب بدير عبد العزيز إلى الطلبة المصريين فى السودان الراغبين فى العودة مطالبا وزيرى التعليم والتعليم العالى السماح لهم بالالتحاق بالمدارس والجامعات فى الصفوف المماثلة حال رغبة الطلاب فى ذلك.





وانتقد النائب محمد بدوى عدم افتتاح مستشفى طوخ الذى يخدم مليون و 50 الف مواطن بمحافظة الغربية، كما أن مستشفى قها المركزى أصبحت جاهزة وصرف عليها ملايين الجنيهات وبها جميع الأجهزة الطبية ولم يتم إعادة العمل بها حتى الأن.





ولفت النائب عادل بدوى إلى أن مستشفى بنى مزار منذ 3 سنوات بلا وجود بعد قرار إزالتها و 8 مستشفيات أخرى فى محافظة المنيا، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لحل الأزمة.





وأوضح النائب عصام منسي أن طريق بورسعيد - الاسماعيلية يوميا يكون به حوادث حيث لا يوجد كبارى مشاه أو مداخل ومخارج للقرى على الطريق، مطالبا بالتخل للحفاظ على أرواح المواطنين.





وقال النائب أحمد الشرقاوى إنه لا يجوز أن تقوم لجنة الاسكان عدم مناقشة بيان عاجل خاص بمواعيد سداد لالف أسرة فى مشروع اسكان التعاونيات فى المنصورة مما نتج عنه فوات المواعيد الرسمية قبيل التفاهم مع الحكومة مما ترتب عليه لجوءهم للقضاء وبالتالى ستقوم الهيئة بدل من تحصيل أموال منهم العكس سيمنع القضاء الهيئة من المطالبة بأى مبالغ، وبالتالى يتوقف العمل بالمشروع الذى كان متوقفا 16 عاما.







