طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الفيزياء والتاريخ

يؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

ويؤدى الامتحان فى المادتين قرابة 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264.653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118.071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".



