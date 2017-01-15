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السيسي: الشراكة في إطار "التيكاد" حققت قدرا كبيرا من الانجازات

السيسي: الشراكة في إطار "التيكاد" حققت قدرا كبيرا من الانجازات

السيسي: الشراكة في إطار "التيكاد" حققت قدرا كبيرا من الانجازات

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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لرئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد" الذي بدأت أعماله اليوم في يوكوهاما.

وأكد السيسي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية اليوم، ان الشراكة في إطار التيكاد حققت قدراً كبيراً من الإنجازات، داعيا إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي للاستفادة من قدرات القارة الافريقية.

وأشار السيسي إلى ان الاسراع بتحويل إفريقيا لشريك إقتصادي يحتاج تطوير البنية التحتية الإفريقية، وطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بان تضطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا.


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