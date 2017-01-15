اهم احداث اليوم الخميس 20 يونيو

اعداد/ امانى عبد المنعم

لتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، بمقر إقامته في بوخارست، الفريق أول نيكولاي لونيل، رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية ، وذلك قبيل عودته للبلاد













السيسي يلتقى رئيس مجلس النواب البرلمانى الرومانى

اهم ما ورد بموقع الاخبار اليوم:





الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد جولة شملت بيلاروسيا ورومانيا

سفير مصر في كندا يتابع زيارة وفد مجلس الشيوخ الكندي إلى مصر

السيسي يلتقى رئيس مجلس النواب البرلمانى الرومانى

السيسي يلتقى رئيس مجلس الشيوخ الرومانى بمقر البرلمان

السيسي يبحث مع رئيس أركان رومانيا سبل تعزيز التعاون في المجال العسكري

شيخ الأزهر: حريصون على التواصل مع المؤسسات الدينية لتحقيق السلام

دار الإفتاء تناشد المصريين الالتفاف حول الوطن لتحقيق الاستقرار

21 سبتمبر اولي جلسات محاكمة 35 متهم باستعمال القوة بجزيرة الوراق

"التعليم" تصدر كتاباً دورياً بشأن صرف مكافأة امتحانات النقل

95 % للطب بالجامعات الخاصة وخفض أعداد المقبولين بالصيدلة والأسنان

تأجيل إعادة محاكمة قيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون لجلسة 26 يونيو

" مصر للطيران" تختتم جسرها الجوي المخصص لعودة المعتمرين

الأزهر يدعو وسائل الإعلام العالمية لدعم ومساندة قضايا اللاجئين

انطلاق المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث

الانتهاء من كافة التجهيزات التكنولوجية لانطلاق بطولة الامم الافريقية

فتح باب التقدم للصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين بعين شمس

الرئيس يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية

موشن جرافيك.. دار الإفتاء : السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

الطيران المدني تصدر بيانا حول بالون الأقصر

"التنظيم والإدارة" يطلق موقعا إلكترونيا لمعرفة مدى استحقاق الترقية

مدبولي يتفقد مقري رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان بالعاصمة الجديدة

شمخاني : طهران لا تأخذ تصريحات ترامب على محمل الجد

الجبير : إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل قوي جداً

ترامب يدعو الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس لحضور اجتماع حول إيران

وزير الدفاع اللبناني: الحريري لا يفرق بين الجيش والمؤسسات الأمنية

شكري: العودة للحوار الشامل الجامع في السودان هو السبيل الوحيد للحل

«المالية": تيسيرات جديدة للمواطنين في «التحصيل الإلكتروني»

تفريغ 7924 طن رخام وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

2.31 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال 2018

وصول منتخبى كوت ديفوار و غينيا بيساو مطار القاهرة





احمد حسن يتصدر قائمة أكثر 10 لاعبين شاركوا في نهائيات أمم أفريقيا





اللجنة المنظمة لأمم افريقيا تطلق فيديو للتعريف بتميمة البطولة

وبجانب الاخبار.. كان هناك البومات صور لـ





أخر تدريبات المنتخب الوطني قبيل انطلاق كأس الأمم الإفريقية مصر 2019

قاعة المومياوات بمتحف التحرير



