اهم احداث اليوم الخميس 20 يونيو

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اعداد/ امانى عبد المنعم
لتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، بمقر إقامته في بوخارست، الفريق أول نيكولاي لونيل، رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية ، وذلك قبيل عودته للبلاد
السيسي يلتقى رئيس مجلس النواب البرلمانى الرومانى
السيسي يلتقى رئيس مجلس الشيوخ الرومانى بمقر البرلمان
السيسي يبحث مع رئيس أركان رومانيا سبل تعزيز التعاون في المجال العسكري
الرئيس يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد جولة شملت بيلاروسيا ورومانياقبيل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.. انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الأعمال التنفيذية الخاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضمنت التجهيزات توفير كافة الاحتياجات التكنولوجية المطلوبة داخل الاستادات
الانتهاء من كافة التجهيزات التكنولوجية لانطلاق بطولة الامم الافريقية
الداخلية تعلن ضوابط حضور مباريات الأمم الإفريقية واستعدادات التأمين
بالإنفوجراف.. أبرز المعلومات عن كأس الأمم الأفريقية لكرة القدمأبرزت وسائل الإعلام فى بيلاروسيا نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البيلاروسية مينسك ومباحثاته الناجحة مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو واصفة الزيارة بأنها ناجحة، كما ركزت على مراسم التوديع الرسمية التي أجريت للرئيس السيسى عقب انتهاء الزيارة التى استمرت لمدة ثلاثة أيام
وسائل إعلام بيلاروسيا تصف نتائج زيارة السيسي إلى مينسك بالناجحة
اهم ما ورد بموقع الاخبار اليوم:
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد جولة شملت بيلاروسيا ورومانيا
سفير مصر في كندا يتابع زيارة وفد مجلس الشيوخ الكندي إلى مصر
السيسي يلتقى رئيس مجلس النواب البرلمانى الرومانى
السيسي يلتقى رئيس مجلس الشيوخ الرومانى بمقر البرلمان
السيسي يبحث مع رئيس أركان رومانيا سبل تعزيز التعاون في المجال العسكري
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