مدبولي يوجه بمتابعة التنسيق بين وزارة الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد، هانز بيتر لينكز، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له، حضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.





أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر ومؤسسات البنك الدولى، وفى مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، مشيراً فى هذا السياق إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية والذى يعد نموذجاً متميزاً للتعاون بين مصر والبنك الدولى، كما أصبح هذا المشروع محل إشادة على المستوى الدولى.





وأضاف أن مصر تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع البنك خلال الفترة القادمة، من أجل البناء على الزيارة المهمة التى قام بها ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى إلى مصر فى مايو الماضى.





واستعرض مدبولى الإجراءات التى قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية فى مجال الإصلاح المالى والنقدى، مشيراً إلى الجهود التى تقوم بها لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص من أَجل زيادة إسهامه فى النشاط الاقتصادى.





من جانبه، أعرب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية عن تقدير البنك الدولى لما حققته مصر من نجاحات مشهودة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما أثمرت عنه السياسات التى طبقتها الحكومة من تحقيق الاستقرار الاقتصادى.





وأشار هانز ليكنز إلى أن وفد مؤسسة التمويل الدولية التقى خلال وجوده بالقاهرة بمسئولين من الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً اهتمام المؤسسة بالمساهمة فى برامج تحفيز قدرات القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى الواعدة مثل الإسكان، والنقل واللوجستيات، ومراكز البيانات Data Centers.





وعقّب رئيس الوزراء بالإعراب عن ترحيب الحكومة بزيادة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية فى المجالات سالفة الذكر، مشيراً إلى الجهود التى قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية فى مجال الإصلاح الهيكلى، وصياغة برامج واستراتيجيات تحفيزية منها البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، بالإضافة إلى البرنامج الذى يجرى العمل على إعداده فيما يخص تعزيز المكون المحلى فى الصناعة.





ووجه رئيس الوزراء بمتابعة التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاتفاق على خطة عمل لتعزيز التعاون بين الجانبين.