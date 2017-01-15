عبد العال: البرلمان لا يتستر على فاسدين وسيتم تصفية الكثير من الامور

أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال إن البرلمان لا يتستر على فاسدين لكن هناك إجراءات وأولويات يضعها فى الاعتبار فيما يخص بعض الوقائع، سيتم اتخاذ كل ما هو فى صالح هذا المجلس والوطن.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على تساؤل النائب أسامة هيكل حول قرارت المجلس بشأن نائبة الفيوم التى حكم عليها نهائيا وتؤدى العقوبة.

وأضاف عبد العال "الاجراءات فى بعض الوقائع قد تكون تمنعها أولويات العرض للملائمة، حيث ينظر إليها من جهتين جهة الداخل والخارج، فأنا لا أود أن أصدر صورة للرأى العام عن الجزاءات النيابية لها محددات معينة وأثار معنية".

واستطرد "على المشرع قبل إقرار القوانين الأخذ فى الاعتبار الأثر المتربت عليه، وعلى المشرع قبل أن يوقع الجزاء أن ينظر على الأثر المترتب عليه إلا كان يؤدى عمله بصورة تلقائية أو اتوماتيكية، لذا هنا أراعى كل الاعتبارات طبقا لما يفرضه عليا ضميرى المهنى والضمير الوطنى ثانية فقبل كل هذا وذلك لمصالح الدولة العليا فى اتخاذ أى إجراء داخل القاعة".

واستطر "الاحكام القضائية فهى أحكام واجبة النفاذ، لكن سبب عدم العرض يمكن جدول الاعمال تشريعى كان علينا ضاغط فى السنوات السابقة، لا تنسوا ان المجلس اخرج أكثر من 600 تشريع.. معك كل الحق أن ينقى المجلس تصرفاته بنفسه والايام القادمة ان شاء الله كل الأمور سيتم تصفيتها ، ولا اتخذ اى اجراء الا طبقا لاعتبارت معينة أعالج كل الامور بقفاز من حرير شوية القوى النعامة فى حل الكثير من الامور المطلوبة فى مرحلة من المراحل بدل من المطرقة الحديدة احيانا بتعور، اطمأن تمام سيتم اتخاذ كل ما هو فى صالح هذا المجلس والوطن".



