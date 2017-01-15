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اليوم..ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

اليوم..ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

اليوم..ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفت إلى معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 24 35 ، شبين الكوم 23 34 ، طنطا 22 33 ، دمنهور 22 31 ، الإسكندرية 23 29 
بلطيم 23 29 ، مطروح 21 29 ، السلوم 20 30 ، سيوة 26 37 ، بورسعيد 22 29 ، دمياط 23 28 ، الزقازيق 21 34 ، الإسماعيلية 20 35 ، السويس 22 34 ، العريش 20 30 ، رفح 20 30 .

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