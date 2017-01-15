اليوم..اختتام المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

تختتم اليوم الخميس، أعمال المنتدى الافريقي الأول لمكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ.





واكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته في افتتاح المنتدى أمس أن انقعاد المنتدى الأفريقى الأول فى شرم الشيخ يعد إيمانا بأهمية تعزيز العمل الأفريقى المشترك الذى أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية وأجندة أعمال الاتحاد الأفريقى مشيرا إلى أنه يحتاج إلى تكاتف جهودنا جميعا فى المجالات السياسية والتشريعية والرقابية والقضائية لمكافحة أفة الفساد ونشر الوعى بمفوها وبيان أثارها وأخطار احد المواعقتا الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتطلعات الشعوب اللأفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدل والكرامة.





ويتضمن اليوم الثانى والأخير من فعاليات المؤتمر، 3 جلسات، الأولى بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري" تناقش الرؤية والجهود القارية لمكافحة الفساد، ودور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مواجهة الفساد بإفريقيا، وتقييم مدى فاعلية جهود القارة الإفريقية فى القضاء على الفساد واستعراض الدروس المستفادة من بعض التجارب المقارنة.





وتأتى الجلسة الثانية بعنوان "تنمية الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية" وتناقش سبل التدريب والمساعدة الفنية لضباط مكافحة الفساد، وكذلك كيفية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى محاربة الفساد بإفريقيا، ويتحدث خلال الجلسة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وأكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية ، إلى جانب وزير الداخلية بدولة زامبيا، ورئيس هيئة الرقابة ببوركينافاسو، ووزير العدل بالصومال، ورئيس هيئة مكافحة الفساد بالنيجر، والدكتور محمد هاشم عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.





والجلسة الثالثة تأتى تحت عنوان "دعم التنسيق الحكومى الإفريقى البينى فى مكافحة الفساد"، وتناقش تعزيز التنسيق والتعاون لمكافحة الفساد ماليا وقانونيا وأمنيا فى إفريقيا، وآليات وتجارب استرداد الأموال، ومكافحة الفساد وصور الجريمة المنظمة "الاتجار فى البشر والأعضاء".









وتختتم جلسات المنتدى بجلسة "دور الإرادة السياسية فى إنجاح جهود مكافحة الفساد فى القارة الإفريقية"، وتشمل القرارات والتوصيات الخاصة بالمنتدى.





ويلقى كلمات الختام الوزير اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، و وزيرة العدل والمدعى العام بغانا، ووزير الأمن بدولة أوغندا.



