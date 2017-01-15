اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال

تاريخ النشر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي،  قرارا رقم 278  لسنة 2019 ب بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002.

ومن بين هذه الاختصاصات: .. التأكد من قيام الوحدة بالتعرف على المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية التكنولوجية الحديثة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التحوط لها. .. اعتماد البرامج التكنولوجية المستخدمة في التحليل المالي ومتابعة التطورات المتعلقة بمراحل تنفيذها. .. التأكد من قيام الوحدة بتقديم التغذية العكسية للجهات المعنية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية. 




  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content