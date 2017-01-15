قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا رقم 278 لسنة 2019 ب بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002.





ومن بين هذه الاختصاصات: .. التأكد من قيام الوحدة بالتعرف على المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية التكنولوجية الحديثة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التحوط لها. .. اعتماد البرامج التكنولوجية المستخدمة في التحليل المالي ومتابعة التطورات المتعلقة بمراحل تنفيذها. .. التأكد من قيام الوحدة بتقديم التغذية العكسية للجهات المعنية.





نشر القرار في الجريدة الرسمية.















