السيسي يدعو المؤسسات العالمية والشركات الدولية للاستثمار في افريقيا

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المؤسسات العالمية والشركات الدولية متعددة الجنسيات للاستثمار في افريقيا، مؤكدا ان اسواق القارة السمراء مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيئة "وأيادينا ممدودة للتعاون واراضينا غنية بالفرص والثروات".

وأشار السيسي، خلال كلمته في القمة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد7 " اليوم، ان الشراكة مع إفريقيا فرصة لتحقيق المكاسب المشتركة واستثمارا رابحا اقتصاديا وأمنيا، مؤكدا تطلع افريقيا لخروج قمة التيكاد بحلول ملموسة لدفع عجلة التعاون بين اليابان وافريقيا.

وأكد السيسي تقديره لدعم "التيكاد" لخطة إسكات البنادق في كافة انحاء افريقيا بحلول عام 2020، معربا عن تطلعه لخروج القمة بحلول ملموسة لدفع عجلة التعاون بين اليابان وافريقيا.



