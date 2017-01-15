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اليوم..طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا والاحياء والفلسفة

اليوم..طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا والاحياء والفلسفة

اليوم..طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا والاحياء والفلسفة

تاريخ النشر

يستأنف طلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين اداء امتحانات نهاية العام لكافة الشعب.

ويؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الديناميكا (الرياضيات التطبيقية)، ويبلغ عدد طلاب شعبة علمي رياضة 117 ألفًا و331 طالبا/ طالبة على مستوى الجمهورية.

بينما يؤدي طلاب شعبة علوم امتحان الأحياء، بإجمالي عدد 269 ألفًا و104 طلاب/ طالبات على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق، بإجمالي عدد 255 ألفًا و194 طالبا/ طالبة على مستوى الجمهورية.


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