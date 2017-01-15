سعدة: حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية قدم صورة حضارية لمصر الجديدة

هنأ نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنجاح حفل الافتتاح المبهر للبطولة.

وقال سعدة - في بيان - إن الحفل قدم صورة حضارية لمصر الجديدة، كما أن تنظيم دخول المشجعين بكل سهولة عبر النظام الإلكتروني الجديد "بطاقة المشجع" أظهر قدرة الدولة المصرية على تنظيم كبرى البطولات الرياضية.

كما قدم سعدة التهنئة للمنتخب الوطني لاعبين وجهاز فني على أدائهم المشرف والفوز على زيمبابوي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وتقديمهم مباراة تليق بمنتخب مصر الأكثر تتويجًا بالبطولة.

كما أشاد نقيب الإعلاميين بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الداخلية في تأمين هذا الحدث الرياضي الأضخم في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، على النحو الذي يبعث برسالة إلى العالم أجمع بأن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان.