تقدم بمفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو مع "جايك"

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اجتماعا مشتركا مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" برئاسة تاكيما ساكاموتو مدير الوكالة للشرق الأوسط واوروبا، بحضور السفير ماساكى نوكي سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين.







خلال الاجتماع شهدت المفاوضات بين الجانبين المصري والياباني تقدما كبيرا فيما يخص التعاون المشترك لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق والتي تمتد بطول 18 كم من حدائق الاهرام حتى الملك الصالح بعدد 17 محطة واتفق الجانبان على استمرا تكثيف الاجتماعات خلال الايام القادمة للاسراع في البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروع.





وفي السياق ذاته اجتمعت اللجنة المشتركة بين الوزارتين، لبحث تدعيم الاستثمار في مجال النقل، والاستثمارات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية و الطرق والكباري وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير كافة عناصر منظومة النقل وعلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام



































