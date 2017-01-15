إعادة تسيير الطيران من أذربيجان إلى القاهرة وشرم الشيخ بداية يوليو

أعلنت شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية "AZAL"، عن إعادة تسيير رحلات طيران الـ"شارتر" من باكو إلي القاهرة، اعتباراً من 8 يوليو القادم، ورحلة أخرى إلى مدينة شرم الشيخ اعتباراً من 18 يوليو المقبل.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته السفارة المصرية بأذربيجان.





وستسهم هذه الرحلات في دفع الحركة السياحية الوافدة من أذربيجان إلى المدن السياحية المصرية، وتستغرق مدة الرحلة من باكو إلى القاهرة بعد تشغيل هذه الرحلات 3 ساعات و20 دقيقة فقط بدلا من 14 ساعة.







